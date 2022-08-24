Son dakika haber | Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı. Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı. Mahmut Çekim (64) ile B.D. (19) arasında dün Yeni Mahalle'de henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D. bıçakla Çekim'i ağır yaralayarak kaçtı. Çekim, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Adıyaman Güncel Haberler Son Dakika

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