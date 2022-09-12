Son dakika haber! Adıyaman'da alev alan park halindeki otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü Güncel Haberler Son dakika habere göre Adıyaman'da park halindeki otomobilde çıkan yangında hasar oluştu. Adıyaman'da park halindeki otomobilde çıkan yangında hasar oluştu. Turgut Reis Mahallesi'nde park halindeki 06 CTY 354 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle alev aldı. İhbar üzereni bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Araçta hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Adıyaman İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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