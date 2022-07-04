Son dakika haber... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı Son dakika haberler: Adana'da, uyuşturucu operasyonlarında 43 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da, uyuşturucu operasyonlarında 43 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 6-17 Haziran'da çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 12 kilo 448 gram esrar, 30 gram sentetik uyuşturucu, 838 uyuşturucu hap, 201 gram kenevir tohumu, 508 kök Hint keneviri ve 19 gram eroin ele geçirildi. Jandarma 43 şüpheliyi gözaltına aldı. AA / Koray Kılıç - Güncel Jandarma Adana Güncel Haberler Son Dakika

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