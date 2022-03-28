Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler... Adana'nın Seyhan ve Saimbeyli ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

SAİMBEYLİ, ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ve Saimbeyli ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurduğu iddia edilen İ.E'nin Saimbeyli ilçesi Beypınarı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada 2 kilo 374 gram esrar ele geçirildi.

Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde S.Ş'ye ait ikametteki aramada da 174 kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu ve 31 uzun namlulu tüfek fişeği bulundu.

Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Uyuşturucu, Saimbeyli, Seyhan, Adana, Güncel, Haberler

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