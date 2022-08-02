Son dakika haber | Adana'da tefecilik operasyonu: 21 gözaltı kararı (2) - Haberler

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Son dakika haber | Adana'da tefecilik operasyonu: 21 gözaltı kararı (2)

Son dakika haber | Adana'da tefecilik operasyonu: 21 gözaltı kararı (2)

Son dakika haberleri: 20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAAdana'da, tefecilik yöntemiyle 105 kişiye faizle para vererek 28 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 20 şüpheli, gözaltına alındı.

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20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adana'da, tefecilik yöntemiyle 105 kişiye faizle para vererek 28 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 20 şüpheli, gözaltına alındı. Adresinde bulunmayan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 8 milyon 350 bin lira değerinde 76 senet ve 3 çek, 4 borçlu tarafından imzalanmış boş senet, 1 ruhsatsız tabanca ve 101 mermi, 1 elektroşok cihazı, farklı kişilere ait 6 para ve kredi kartı, alacak notlarının bulunduğu 13 defter ele geçirildi.


Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Adana Güncel Haberler Son Dakika

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