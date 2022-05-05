Son dakika haber | Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına 4 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına 4 tutuklama

AA - Yusuf Koyun - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına 4 tutuklama

Son dakika haberine göre Adana'da, ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden 4 kişiyi 257 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da, ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden 4 kişiyi 257 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan şüpheli tarafından "yüksek kazançlı yatırım" vaadiyle dolandırıldığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırmayla, 5 kişilik grubun ele geçirdikleri başkalarına ait sosyal medya hesapları üzerinden 4 kişiyi 257 bin lira dolandırdığını tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 5 zanlı yakalandı. Adreslerde 20 banka kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Medya, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title