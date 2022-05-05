Son dakika haber | Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına 4 tutuklama

ADANA (AA) - Adana'da, ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden 4 kişiyi 257 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan şüpheli tarafından "yüksek kazançlı yatırım" vaadiyle dolandırıldığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırmayla, 5 kişilik grubun ele geçirdikleri başkalarına ait sosyal medya hesapları üzerinden 4 kişiyi 257 bin lira dolandırdığını tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 5 zanlı yakalandı. Adreslerde 20 banka kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.