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Son Dakika | Silahlı kavgada iki kişi yaralandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Son dakika haberler: Adana'da sokakta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kişi hastanelere kaldırıldı.

Adana'da sokakta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kişi hastanelere kaldırıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde silahlı kavga sonucu yaralılar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, yaptıkları araştırmada iki grup arasında çıkan silahlı kavgada H.D. (23) ve F.T'nin (22) yaralandığını ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldığını tespit etti.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, sokakta çok sayıda boş kovan buldu.

Polis, olayın sebebini tespit etmek ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Güzelyalı Çukurova Adana Güncel Haberler Son Dakika

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