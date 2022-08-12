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Son Dakika | ADANA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

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Son dakika haberler: ADANA'da Veysi İ., boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

ADANA'da Veysi İ., boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre Veysi İ., Hıdır Ö. ve Alper Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veysi İ., tabancayla kalçasından vurularak yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Veysi İ., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Veysi İ.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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