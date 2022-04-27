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Son dakika haber... ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre ADANA'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da terör örgütü Deaş'e yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişileri adreslerini tespit edip, harekete geçti. Ekipler, belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Demir kapıların koçbaşlarıyla kırarak girildiği evlerde arama yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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