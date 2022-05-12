Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı.

Alınan bilgiye göre merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 ACS 680 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki 3 şüphelinin "dur" ikazına rağmen araçla kaçmaya başlaması üzerine ekip, durumu telsizle diğer polislere bildirdi.

Şüphelilerin gidebileceği istikametlere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Otomobille Hekimköy Bulvarı'na giriş yapan şüphelilerin Akkuyu Mahallesi istikametine doğru ilerlemesi üzerine çok sayıda polis söz konusu bölgeye yönlendirildi.

Akkuyu Mahallesi'nde ara sokaklarda kaçışını sürdüren şüpheliler, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu tekrar giriş yaptıkları Hekimköy Bulvarı'nda ekiplerce durduruldu.

Şüpheliler polis merkezine götürüldü.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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