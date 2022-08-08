Otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hacı Abike idaresindeki 01 VY 025 plakalı otomobil, Ceyhan- Yumurtalık kara yolunda, sinyalizasyonda bekleyen M.T'nin kullandığı 33 AJV 647 plakalı tıra çarptı. Kazada yaralanan otomobildeki 5 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Abike, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılar Kuzey, Bilge, Toprak ve Recep Abike'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Güncel AA / Yusuf Tunur Yumurtalık Ceyhan Adana Güncel Haberler

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