Son dakika haber! Adana'da orman yangını tatbikatı düzenlendi - Haberler

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Son dakika haber! Adana'da orman yangını tatbikatı düzenlendi

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
Son dakika haber! Adana'da orman yangını tatbikatı düzenlendi

Son dakika gündem haberi: Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tatbikat düzenlendi.

ADANA (AA) - Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tatbikat düzenlendi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, orman yangın işçilerine, arazöz ve yangın söndürme ekiplerine yönelik olarak düzenlenen iş başı eğitimlerinin tamamlandığı bildirildi.

Orman İşletme Müdürlüklerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, orman yangınlarıyla mücadelede görev alan arazöz ve yangın söndürme ekiplerinin eğitimden geçirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimler, orman yangınlarının söndürülmesinde yönetim ve müdahale etkinliğini arttırmak için gerçekleştirilen tatbikatlarla sona erdi. Eğitimlerde, araç gereçlerin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar, arazözlerde su pompası kullanımı ve bakımı, kişisel koruyucu güvenlik malzemelerinin kullanımı, tim oluşumu ve yangına müdahale şekilleri konularında bilgiler verildi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, orman yangınlarına vatan savunması anlayışıyla mücadele ettiklerini belirterek, "Verilen eğitimler, can güvenliğimizin sağlanmasında son derece önemli. Yaptığımız eğitim ve tatbikatlarla bilgilerimizi tazeledik. Yeşil vatanımızı korumak için yangın sezonuna hazır bir şekilde tüm tedbirlerimizi aldık. Adana ve Osmaniye illerinde çıkabilecek orman yangınlarına karşı 7/24 teyakkuz halindeyiz." ifadelerini kullandı.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Orman Bölge Müdürlüğü, Tatbikat, Yangın, Adana, Güncel, Haberler

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