Son dakika haber... Adana'da müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Akdam Mahallesi'nde Erdoğan Sönmez'e ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Fatih Azgın İtfaiye Kozan Adana Güncel Haberler Son Dakika

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