Son dakika haberleri... Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı Bir son dakika haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin motosikletin direksiyonunu ayağıyla kontrol etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin motosikletin direksiyonunu ayağıyla kontrol etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. D-400 kara yolunda bir kişi, motosikletin koltuğuna uzanıp direksiyonu ayağıyla kontrol ederek trafikte ilerledi. Durumu fark eden başka bir araçtaki yolcu, bu anı cep telefonuyla kayda aldı. Vatandaşın uyarısına aldırış etmeyen motosikletli, tehlikeli yolculuğuna devam etti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı. AA / Yusuf Koyun - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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