Son dakika haber: Adana'da komşusunu silahla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da köpeğinin sokaktaki çocukları korkutması nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada komşusunu tabancayla öldüren, iki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl 15 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde sokakta kavga ettiği komşusu Ufuk Y'yi (37) tabancayla öldüren, kardeşi Kubilay Y. (27) ile olay sırasında yoldan geçen Ebubekir C'yi (46) yaralayan firari Naim Ünal D'nin (37) evine döndüğünü belirledi.

Ekipler adrese düzenledikleri baskınla katil zanlısı Naim Ünal D'yi yakaladı.

Kavganın şüpheli Naim D'ye ait köpeğin sokakta oynayan çocuklara saldırıp korkutması üzerine komşusu iki kardeşin kendisini uyarması üzerine çıktığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Naim Ünal D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Geçen yıl 15 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde Naim Ünal D, kavga ettiği Ufuk Y. ve kardeşi Kubilay Y. ile olay sırasında yoldan geçen Ebubekir C'yi yaralamıştı. Zanlı olaydan sonra kaçmış, hastaneye kaldırılan Ufuk Y. tedavisinin ardından taburcu edildiği ancak kısa süre sonra rahatsızlanması üzerine yeniden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.