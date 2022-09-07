Son dakika haber | Adana'da kenevir yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Adana'nın Feke ilçesinde bahçesinde 91 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Adana'nın Feke ilçesinde bahçesinde 91 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mansurlu Mahallesi'nde S.M'ya ait bahçede dron kullanarak arama yaptı. Aramada ekili halde 91 kök kenevir bulundu. Zanlı gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Fatih Azgın Hisarcık Adana Feke Güncel Haberler Son Dakika

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