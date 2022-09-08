Son dakika haber | Adana'da kazada alev alan çalıntı otomobilde ölen sürücünün kimliği belirlendi

Bir son dakika haberine göre Kozan ilçesinde kamyonla çarpıştıktan sonra alev alan çalıntı otomobilin ölen sürücüsünün kimliği tespit edildi.

Kozan ilçesinde kamyonla çarpıştıktan sonra alev alan çalıntı otomobilin ölen sürücüsünün kimliği tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan-Ceyhan kara yolu Kayhan mevkisinde dün A.S. idaresindeki 05 EZ 790 plakalı kamyon ile çarpışan ve alev alan 01 Y 1632 plakalı otomobilde hayatını kaybeden, tanınmayacak haldeki sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kazaya karışan otomobilin, sabah saatlerinde Kozan ilçe merkezinde bir iş yerinin önünden çalındığı bilgisi üzerine, polis güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan inceleme sonucunda, araca en son Ozan Çetin'in (23) bindiği ve kullandığı belirlendi.

Çetin'in ailesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesette zarar görmeyen ayakkabıdan kimliğini teşhis etti.

Son olarak alınan kan örneğinin de uyum göstermesi üzerine ceset, ailesine teslim edilip toprağa verilmek üzere Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, yarın defnedilecek.

Kozan'da meydana gelen kazada kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu alev alan otomobilde başlayan yangın kamyona da sıçramış, iki araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Alev alan ve çalıntı olduğu belirlenen otomobildeki sürücü hayatını kaybetmişti.