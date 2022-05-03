Son dakika haber | İş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
AA - Fatih Azgın - Güncel
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Son dakika haber... Adana'nın Kozan ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde traktör tamir atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm işyerini kapladı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
İş yerinde hasar meydana geldi.
AA / Fatih Azgın - Güncel