Son dakika haber | İş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | İş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

AA - Fatih Azgın - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber... Adana'nın Kozan ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde traktör tamir atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm işyerini kapladı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

İş yerinde hasar meydana geldi.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title