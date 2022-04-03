İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada biri ağır olmak üzere 3 kişi silahla yaralandı.

Karacaoğlan Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası gruptakilerin birbirlerine silahla ateş etmesi sonucu, Mazlum K, Özkan A. ve Selçuk A. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı geçişlere kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri de delil topladı.

Ekipler, kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.