Son dakika haber: Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı Son dakika haberi: Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 131 şüpheliden 12'si tutuklandı. Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 131 şüpheliden 12'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 27 Haziran-3 Temmuz'da çeşitli operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 6 kilo 838 gram esrar, 1 kilo 572 gram sentetik uyuşturucu, 302 uyuşturucu hap, 28 kök Hint keneviri, 4 gram eroin ile ruhsatsız av tüfeği ve 6 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 131 zanlıdan 12'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. AA / Yusuf Koyun - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adana Güncel Haberler Son Dakika

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