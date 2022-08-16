Son dakika haberi: ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI KARARI Bir son dakika haberine göre ADANA'da terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. ADANA'da terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda terör örgütü DEAŞ saflarında asker, polis ve mühendis olarak görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 10 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Adana Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler Son Dakika

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