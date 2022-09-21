Son dakika haber... Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Güncel Haberler Son dakika haberi... Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Köleli Mahallesi'nde ormanlık alana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Feke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 45 personel sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Fatih Azgın Adana Güncel Haberler Son Dakika

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