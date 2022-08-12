Son dakika haber! Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika habere göre Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kuyucu Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, 5 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personelle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel