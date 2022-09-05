Son dakika haber | Adana'da belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü Güncel Haberler Son dakika haber: Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İsmail Şeker'in kullandığı 01 EYH 76 plakalı otomobil, Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi Adana-Karataş kara yolunda, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Adana Büyükşehir Belediyesine ait 01 ZZ 441 plakalı otobüsle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Şeker, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otobüs sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şeker'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Ömer Yıldız İsmail Şeker Karataş Tuzla Adana Güncel Haberler Son Dakika

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