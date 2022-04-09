Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 01 JB 505 plakalı otomobil, Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında 01 JAA 081 plakalı askeri araçla çarpıştı.

Devrilen jandarma aracındaki 2 asker şehit oldu, 1'i hafif 3 asker yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika haberi! Askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

AA / Fatih Azgın - Güncel

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