Son dakika haber | Adana'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler

ADANA (AA) - Adana'da 11 hırsızlığa karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte son bir haftada 11 ev ve iş yerinden yaklaşık 100 bin lira değerindeki elektronik cihaz ve inşaat malzemesinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin araştırmaları sonucunda kimlikleri ve adresleri belirlenen 7 şüpheli operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalınan malzemelerin bir bölümü bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.