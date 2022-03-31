Son dakika haber... Adana'da 3 kadının öldüğü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde refüjde turunç toplayan 3 kadının iki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, iki sürücüden biri tutuklandı.

Çevredeki binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, M.K. (23) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüjde turunç toplayan üç kadına çarpıyor. Bu sırada yolun karşı yönüne savrulan üç kadına S.D'nin (26) kullandığı otomobil vuruyor.

Kazaya şahit olan kadınların bir yakını sinir krizi geçiriyor.

Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan sürücüler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sürücülerden S.D, savcılıkça serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.K. tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda 28 Mart'ta M.K. yönetimindeki 01 ERH 65 plakalı otomobil, reçel yapmak için refüjdeki ağaçtan turunç toplayan Birsen Sonkur (52) ile Nilüfer Kanat (41) ve kardeşi Özler Büyükmazı'ya (44) çarpmış, yolun karşı tarafına savrulan kadınlara S.D. yönetimindeki 06 BMC 149 plakalı otomobil vurmuştu. Sonkur, Kanat ve Büyükmazı'nın hayatını kaybettiği belirlenmiş, sürücüler gözaltına alınmış, yaşamını yitirenlerin cenazeleri Karataş ilçesindeki Tuzla Mahallesi'nde toprağa verilmişti.