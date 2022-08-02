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Son dakika haberleri | 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı

Son dakika haberleri: Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, tefecilik suçuna karıştıkları ve 105 kişiyi mağdur edip yaklaşık 28 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler Son Dakika

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