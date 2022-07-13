Adalar vapurunda yer kavgası

ADALAR vapurunda iki yolcu oturma yeri nedeniyle kavga etti. Kavga sırasında kadın yolcunun tartaklandığını gören diğer yolcular müdahale etti. Vapurda kavga eden yolcular polis tarafından gözaltına alındı.

Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan Adalar-Kadıköy-Eminönü vapurunda geçen pazartesi akşamı saat 20.00 sıralarında kadın ve erkek yolcu arasında oturma yeri yüzünden tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kadın yolcunun darbedilmeye çalışıldığını gören diğer yolcular müdahale etti. Yolcular, erkek yolcuyu durdurmaya çalışınca, kavga büyüdü. Aralarında çocukların da bulunduğu diğer yolcular arasında, korku ve panik yaşandı. İhbar üzerine Kadıköy iskelesine deniz polisi ve bekçi sevk edildi.

KAVGAYA KARIŞANLARIN VAPURDAN İNDİRİLME ANLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel