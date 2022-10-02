Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | ABD ve AB'den, BM'nin Yemen'de ateşkesin uzatılması çağrısına destek

Güncel Haberler

Son dakika haber | ABD ve AB'den, BM'nin Yemen'de ateşkesin uzatılması çağrısına destek

Son dakika gündem haberine göre ABD ve Avrupa Birliği (AB), Yemenli taraflardan, ülkede 6 aydır devam eden ve süresi bugün sona erecek ateşkesin uzatılması için Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptığı çağrıyı kabul etmelerini istedi.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), Yemenli taraflardan, ülkede 6 aydır devam eden ve süresi bugün sona erecek ateşkesin uzatılması için Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptığı çağrıyı kabul etmelerini istedi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ateşkesin uzatılmasına yönelik uzlaşının "çıkmaza girdiğini" duyurmasının ardından ABD'nin Yemen Büyükelçiliği ve AB Yemen Misyonundan açıklama geldi.

ABD'nin Yemen Büyükelçisi Steven Fagin açıklamasında, "Ateşkesin uzatılması konusunda ilerleme kaydedilememesinden endişeliyim." ifadesini kullandı.

Fagin, Yemenli taraflara, son 6 ayda kaydedilen ilerlemeyi boşa çıkarmama ve ateşkesin uzatılmasını kabul ederek Yemen halkını önceleme çağrısı yaptı.

AB Yemen Misyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada ise BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in, Yemenli taraflara ateşkesin uzatılmasıyla ilgili yaptığı çağrının desteklendiği ifade edildi.

Ateşkesin Yemen halkı için birçok fayda sağladığına işaret edilen açıklamada, yolların açılması ve maaşların ödenmesi de dahil olmak üzere ateşkesin kapsamının genişletilmesinin zamanının geldiği vurgulandı.

Yemen hükümeti, Grundberg'den ateşkesin genişletilmesi ve uzatılması yönünde bir teklif aldığını ve buna olumlu yaklaşacağını açıklarken, Husilerin müzakere heyeti konuyla ilgili uzlaşı sürecinin çıkmaza girdiğini duyurmuştu.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ile Husiler arasında 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin uzatılması için görüşmeler yürütüyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel

Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği Yemen İran Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title