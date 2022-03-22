Son dakika haber: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Başkan Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni...
AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Son dakika haber... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Başkan Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Başkan Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel