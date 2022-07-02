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Son dakika haber | ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırıda 2 kişi öldü

AA - Mücahit Oktay - Güncel
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Son dakika haber | ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Son dakika haber: NEW ABD'nin Teksas eyaletinde dün akşam yaşanan silahlı saldırıda vurulan 2 gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde dün akşam yaşanan silahlı saldırıda vurulan 2 gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

Harris İlçe Şerifi Ed Gonzales, Twitter'da, bir apartman kompleksinde dün meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin vurulduğu ve hastaneye kaldırılan yaralılardan 17 yaşlarındaki 2 siyahi gencin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Gonzales, 1 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, bazı şüphelilerin gözaltına alındığını belirtti.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

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