Son dakika haber | ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırıda 2 kişi öldü Son dakika haber: NEW ABD'nin Teksas eyaletinde dün akşam yaşanan silahlı saldırıda vurulan 2 gencin hayatını kaybettiği bildirildi. NEW ABD'nin Teksas eyaletinde dün akşam yaşanan silahlı saldırıda vurulan 2 gencin hayatını kaybettiği bildirildi. Harris İlçe Şerifi Ed Gonzales, Twitter'da, bir apartman kompleksinde dün meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin vurulduğu ve hastaneye kaldırılan yaralılardan 17 yaşlarındaki 2 siyahi gencin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Gonzales, 1 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, bazı şüphelilerin gözaltına alındığını belirtti. AA / Mücahit Oktay - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Teksas Güncel Haberler Son Dakika

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