Son dakika haber... ABD'nin Somali'de düzenlediği hava saldırısında 27 Eş-Şebab üyesi öldürüldü

ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanlığı, Somali'de düzenledikleri hava saldırısında Eş-Şebab üyesi 27 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Geçen aylarda yeniden Özel Kuvvet birliklerini Somali'ye konuşlandıran ABD, bu ülkede Eş-Şebab terör örgütüne yönelik hava saldırısı düzenlemeye devam etti.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Afrika Komutanlığı, Somali Federal Hükümetinin talebi üzerine 18 Eylül'de Somali'nin Buulobarde kenti yakınlarında Somali Ulusal Ordu güçlerine saldıran Eş-Şebab teröristlerine hava saldırısı düzenledi. Komutanlığın ilk değerlendirmesi, saldırının 27 Eş-Şebab teröristini öldürdüğü ve hiçbir sivilin yaralanmadığı yönünde." değerlendirmesine yer verildi.

ABD saldırılarının, Somali Ulusal Ordusu ve Afrika Birliği Geçiş Misyonunun inisiyatifi yeniden kazanmasına ve Somali'nin Hiraan bölgesindeki Eş-Şebab'ı yenilgiye uğratmasına olanak sağladığı belirtilen açıklamada, "Bu operasyon, son beş yıldaki en büyük Somali ve Afrika Birliği Geçiş Misyonunun taarruz operasyonudur." ifadeleri kullanıldı.

Eş-Şebab terör örgütü Somali'de sık sık güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.