Son dakika haber... ABD'nin Illinois eyaletinde, Highland Park polisinin açıklamasına göre, Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 16 kişi... Son dakika gelişmesine göre ABD'nin Illinois eyaletinde, Highland Park polisinin açıklamasına göre, Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. ABD'nin Illinois eyaletinde, Highland Park polisinin açıklamasına göre, Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. AA / Mücahit Oktay - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Illinois Güncel Haberler Son Dakika

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