Son dakika haber... ABD'nin Illinois eyaletinde, Highland Park polisinin açıklamasına göre, Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 16 kişi... - Haberler

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Son dakika haber... ABD'nin Illinois eyaletinde, Highland Park polisinin açıklamasına göre, Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 16 kişi...

AA - Mücahit Oktay - Güncel
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Son dakika haber... ABD'nin Illinois eyaletinde, Highland Park polisinin açıklamasına göre, Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 16 kişi...

Son dakika gelişmesine göre ABD'nin Illinois eyaletinde, Highland Park polisinin açıklamasına göre, Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

ABD'nin Illinois eyaletinde, Highland Park polisinin açıklamasına göre, Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

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