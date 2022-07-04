Son dakika haber... ABD'nin Illinois eyaletinde, Highland Park polisinin açıklamasına göre, Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 16 kişi...
AA - Mücahit Oktay - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre ABD'nin Illinois eyaletinde, Highland Park polisinin açıklamasına göre, Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
ABD'nin Illinois eyaletinde, Highland Park polisinin açıklamasına göre, Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
AA / Mücahit Oktay - Güncel