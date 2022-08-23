Son dakika haber: ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre NEW ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. NEW ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Atlanta Polis Departmanınca Twitter'dan yapılan açıklamada Midtown bölgesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırganın polis tarafından Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı yakınlarında gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, mağdurların kadın olduğu bildirildi. Saldırganın kimliği ve olaya ilişkin detay paylaşılmadı. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Oktay Tam Gemi Şok Denemeleri Atlanta Güncel Haberler Son Dakika

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