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Son dakika haber: ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Son dakika haber: ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre NEW ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

NEW ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Atlanta Polis Departmanınca Twitter'dan yapılan açıklamada Midtown bölgesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırganın polis tarafından Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı yakınlarında gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, mağdurların kadın olduğu bildirildi.

Saldırganın kimliği ve olaya ilişkin detay paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel

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