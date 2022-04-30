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Son dakika haber... ABD'nin Bamako Büyükelçiliğinden "terör saldırısı" uyarısı

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Son dakika haber... ABD'nin Bamako Büyükelçiliğinden 'terör saldırısı' uyarısı

Son dakika haberler... ABD'nin Bamako Büyükelçiliği, vatandaşlarını Mali'nin başkenti Bamako'da olası bir terör saldırısı konusunda uyardı.

ABD'nin Bamako Büyükelçiliği, vatandaşlarını Mali'nin başkenti Bamako'da olası bir terör saldırısı konusunda uyardı.

Büyükelçiliğin Facebook sayfasında paylaşılan bilgi notunda, bu hafta sonu başkentteki otel, restoran ya da elçilik gibi "Batılılar tarafından sıkça ziyaret edilen" mekanlarda terör saldırısı olabileceği belirtildi.

Bilgi notunda, ABD vatandaşlarından, Mali'de kalacakları süre boyunca Batılıların ve turistlerin uğrak yerlerinde dikkatli olmaları istendi.

Bamako'daki Raddisson Blu Otel'de 20 Kasım 2015'te, Mağrip El Kaidesi (Aqmi) bağlantılı bir grup tarafından düzenlenen terör saldırısında 27 yabancı hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2012'den bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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