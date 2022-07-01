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Son dakika haber! ABD'li vekil, Kongre önündeki kürtaj yanlısı protestolarda gözaltına alındı

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Son dakika haber! ABD'li vekil, Kongre önündeki kürtaj yanlısı protestolarda gözaltına alındı

Son dakika haberine göre ABD Kongresi önünde düzenlenen kürtaj yanlısı protestolarda California Vekili Judy Chu gözaltına alındı.

ABD Kongresi önünde düzenlenen kürtaj yanlısı protestolarda California Vekili Judy Chu gözaltına alındı.

Yüksek Mahkemenin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararının ardından Kongre ve Yüksek Mahkeme önündeki gösteriler devam ediyor.

Kongre önündeki protestolara katılan ve yaptığı yazılı açıklama ile söz konusu kararın yanlış olduğunu belirten Chu, gözaltına alındı.

Kongre Polisi ise yaptığı açıklamada, Kongre önünde "kalabalık yaptıkları, işleyişi engellediği ve ana kavşağı kapattığı" gerekçesiyle Chu'nun da aralarında bulunduğu 181 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Yüksek Mahkemeden kürtaj kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmişti.

Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.

Karar mayısta basına sızmıştı

ABD'li siyasi yayın kuruluşu "Politico" mayısta söz konusu kararı yayımlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti.

Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapmıştı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri California Judy Chu Güncel Haberler Son Dakika

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