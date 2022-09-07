Son dakika haber | ABD'de okul saldırısında 21 kişinin öldüğü Uvalde kasabasında öğrenciler ders başı yaptı

Son dakika haberler: ABD'de 19'u öğrenci 21 kişinin öldüğü mayıstaki silahlı saldırı ile adını duyuran Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında öğrencileri yeni öğretim yılı için okula başladı.

ABD'de 19'u öğrenci 21 kişinin öldüğü mayıstaki silahlı saldırı ile adını duyuran Teksas eyaletine bağlı Uvalde kasabasında öğrencileri yeni öğretim yılı için okula başladı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, saldırıdan etkilenen ailelerin ve öğrencilerin travmayı üzerinden atamadıklarına dikkat çekildi.

Saldırının gerçekleştiği Robb İlkokulu'nun kapıları hala kilitli tutulurken, burada eğitim gören öğrenciler bölgedeki diğer okullara kaydırıldı.

Robb İlkokulu'ndan çoğu öğrencinin bu sene eğitim göreceği Uvalde İlkokulu'nun etrafının yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki metal çitle çevrildiği ve polisin okulun ilk günü etrafta yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

Yetkililer, bu yıl Uvalde okul bölgesine 500 yeni güvenlik kamerası kurulacağını, her okulda 10 polisin görev yapacağını ayrıca ilk haftalarda öğrencilere duygusal destek için okullarda ek danışman bulundurulacağını ve travma terapisi uygulanacağını açıkladı.

Çoğu aile uzaktan eğitimi seçti

Saldırını gerçekleştiği Robb İlkokulu'nda çocuğu bulunan 100'den fazla aile bu yıl çocuğunu okula göndermek yerine "uzaktan eğitim" seçeneğini tercih ederken, birçok ailenin de çocuklarını devlet okulundan alarak özel okula kaydettiği belirtildi.

Özel okula gidecek öğrenciler için Uvalde okul bölgesi yönetimi tarafından "burs" imkanı sağlandığı, evden eğitim görecek çocuklar için de tablet temin edildiği belirtildi.

Bazı ailelerin ise saldırıdan sonra Uvalde okul bölgesinden tamamen taşındığı bildirildi.

Teksas eyaletinin birçok bölgesinde okullar geçen hafta başlarken, Uvalde'de mayısta yaşanan silahlı saldırıdan dolayı okulların açılması bugüne ertelenmişti.

Uvalde Consolidated Bağımsız Okul Bölgesi Müfettişi Hal Harrell, haziranda, hiçbir öğrenci veya personelin katliamın yaşandığı Robb İlkokulu'na uzun süre gitmeyeceğini belirterek, "O kampüse artık geri dönmeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.???????

Olay

"AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokuluna saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfa girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştirilmişti.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, saldırıdan sonraki günlerde düzenlediği basın toplantısında, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri beklediğini söylemişti.

Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo da 10 Haziran'da Texas Tribüne gazetesine verdiği mülakatta, olay günü kendisini yavaşlatır düşüncesiyle telsizi yanına almadığını, kendisini ekipleri yöneten sorumlu amir olarak görmediğini ve saldırı anında yetkinin üst düzey başka birine devredildiğini düşündüğünü anlatmıştı.???????

Polis şefi Arredondo, 24 Haziran'da açığa alınmıştı.