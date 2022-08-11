Son dakika haber! ABD'de Müslümanlara yönelik cinayetlerin şüphelisi hakim karşısına çıkarıldı

Bir son dakika haberine göre NEW ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque şehrinde, son 9 ayda 4 Müslümanın öldürülmesi olayının "baş şüphelisi olarak" yakalanan kişi ilk kez hakim karşısına çıkarıldı.

NEW ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque şehrinde, son 9 ayda 4 Müslümanın öldürülmesi olayının "baş şüphelisi olarak" yakalanan kişi ilk kez hakim karşısına çıkarıldı.

51 yaşındaki Muhammad Syed, gözaltı merkezinden video ile katıldığı mahkemede mütercim aracılığıyla avukatının tavsiyesine uyarak "sessiz kalma hakkı"nı kullanacağını söyledi.

Kefalet olmaksızın tutukluluk halinin devamına karar verilen ilk duruşmada Syed'in davasının bölge mahkemesine intikal ettirileceği kaydedildi.

Afganistan kökenli Syed, 26 Temmuz'da 41 yaşındaki Aftab Hussein ile 1 Ağustos'ta 27 yaşındaki Muhammad Afzaal Hussain'in ölümünden sorumlu tutuluyor.

Polis, 7 Kasım'da öldürülen 62 yaşındaki Mohammad Zaher Ahmadı ile 5 Ağustos'ta vurulan 25 yaşındaki Naeem Hussain cinayetleri hakkında da Syed'i "en muhtemel şüpheli kişi" olarak görmeye devam ettiğine dair "yeterince güçlü" kanıtlar olduğunu savunuyor.

6 çocuk babası Syed'in 6 yıl önce Afganistan'dan ABD'ye göç ettiği ve kendi ifadesiyle ülkesinde "ABD güçleriyle Taliban'a karşı savaştığını" söyledi.

-Teksas'a giderken yakalanmıştı

Önceki gün Albuquerque şehrinden yaklaşık 160 kilometre uzakta, Teksas'a giderken yakalanan Syed, polise verdiği ilk ifadede hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Syed, polise, "Albuquerque'deki durum kötü olduğu için ailesine yeni bir yer bulmak amacıyla Teksas'a gittiğini" söylemişti.

Polisin Syed'in aracında ve evinde yaptığı aramalarda, ateşli silahlar ele geçirilmiş ve mermilerinin cinayet yerlerinde bulunan mermi kovanları ile eşleştiği açıklanmıştı.

Syed'in evinde ayrıca cinayet kurbanı iki kişiyi de belli ölçüde tanıdığını gösteren belgeler bulunduğu kaydedilmişti.

Albuquerque'da Müslüman cinayetleri

New Mexico eyaletinin en büyük şehri Albuquerque'da, 3'ü son iki hafta içinde olmak üzere geçen kasımdan bu yana 4 Müslümanın vurularak öldürülmesi korku ve endişeye neden olmuştu.

62 yaşındaki Mohammad Ahmad, 7 Kasım 2021'de helal market işletmesinin arkasındaki araç parkında ölü bulunmuştu.

41 yaşındaki Aftab Hussein, 26 Temmuz'da apartmanının park yerinde vurularak öldürülmüştü.

Öğrenci lideri 27 yaşındaki Muhammad Afzaal Hussain, 1 Ağustos'ta New Mexico Üniversitesi yolunda vurularak öldürülmüş, 5 Ağustos Cuma gecesi de 25 yaşındaki Naeem Hussain silahlı saldırıların son kurban olduğu açıklanmıştı.

Albuquerque Polis Departmanı, öldürülen Müslümanların ırk ve din temelli olarak hedef seçildiklerine ve katilin aynı kişi veya kişiler olduğuna inandıklarını belirtmişti.

Şehirdeki Müslüman toplum arasında korku ve paniğe neden olan cinayetler nedeniyle polis Müslümanlara ait bölgelerde güvenliği arttırmıştı.

Syed'in evinde ayrıca cinayet kurbanı iki kişiyi de belli ölçüde tanıdığını gösteren belgeler bulunduğu kaydedilmiş, cinayetleri kişisel husumetten kaynaklı nedenlerle işlemiş olabileceği ifade edilmişti.