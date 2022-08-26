Son dakika haber: ABD'de evsizlerin kaldığı barınağa ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberi: ABD'nin Kentucky eyaletinde evsizlerin kaldığı barınağa ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. ABD'nin Kentucky eyaletinde evsizlerin kaldığı barınağa ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Henderson Polis Departmanından yapılan açıklamada, bir kişinin, evsizlerin barındığı Harbour House Christian Center'a ateş açtığı bildirildi. Saldırıda, erkeklerin kaldığı barınakta bulunan 15 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiği, 4'ünün yaralandığı belirtildi. Polis yetkilileri şüpheli Kenneth B. Gibbs'in gözaltına alındığını aktardı. Güncel Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Tam Gemi Şok Denemeleri Kentucky Güncel Haberler Son Dakika

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