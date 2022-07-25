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Son dakika haber: ABD'de bir parktaki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, en az 5 kişi yaralandı

AA - Şeyma Uzundere - Güncel
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Son dakika haber: ABD'de bir parktaki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, en az 5 kişi yaralandı

Son dakika habere göre LOS ABD'nin Los Angeles kentinde bir parktaki silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 5'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

LOS ABD'nin Los Angeles kentinde bir parktaki silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 5'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırı dün, Peck Park'ta saat 15.50 civarında bir araba fuarının yapıldığı sırada meydana geldi.

Los Angeles polisi, Twitter hesabından 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5'ten fazla kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırı ile ilgili henüz bir şüphelinin gözaltına alınmadığını bildirdi.

Polis şefi Kelly Muniz ise yaptığı basın açıklamasında, parktaki beyzbol oyun alanında birden fazla kişinin vurulduğuna ilişkin ihbar aldıklarını ve bunun üzerine harekete geçtiklerini belirtti.

Muniz, kaç saldırganın parktaki insanları hedef aldığının henüz bilinmediğini ancak olay yeri incelemelerinin sürdüğünü kaydetti.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

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