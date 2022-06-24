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Son dakika haber | ABD, 15 yıllık Guantanamo tutuklusu Afgan vatandaşını ülkesine tahliye etti

AA - Kasım İleri - Güncel
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Son dakika haber | ABD, 15 yıllık Guantanamo tutuklusu Afgan vatandaşını ülkesine tahliye etti

Son dakika gündem haberi: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Guantanamo tutukevinde tutulan "Gul" lakaplı Asadullah Harun el-Afgani'yi serbest bırakarak ülkesi Afganistan'a dönmesi için Katar'a iade ettiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Guantanamo tutukevinde tutulan "Gul" lakaplı Asadullah Harun el-Afgani'yi serbest bırakarak ülkesi Afganistan'a dönmesi için Katar'a iade ettiğini bildirdi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı bugün, "Gul" olarak da bilinen Asadullah Harun el-Afgani'nin, anavatanı Afganistan'a geri dönüşünü kolaylaştırmak için Guantanamo Körfezi'ndeki tutukevinden transfer edildiğini duyurdu."ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bakanlığın diğer ABD kurumları ile koordineli olarak ABD'nin artık Afgani'nin "tutukluluğunun devam etmesini haklı gösterecek yasal bir dayanağı olmadığına" karar verdiği belirtildi.

7 Ekim 2021'de Savunma, Dışişleri, Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıklarından üst düzey yetkililerinden oluşan Periyodik İnceleme Kurulu, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve Genelkurmay Başkanlığının Afgani'nin transfer için uygun olduğuna karar verdiği hatırlatılan açıklamada, Katar'ın söz konusu transfere aracılık ettiği belirtildi.

Asadullah Harun el-Afgani'nin ne zaman kaçırıldığı bilinmiyor ancak kayıtlarda 22 Haziran 2007'de Guantanamo'ya getirildiği belirtiliyor.

Hakkında 2016'ya kadar neredeyse hiçbir şey bilinmeyen Afgani, ABD tarafından El Kaide'nin kuryesi ve bomba yapımcısı olarak suçlanıyordu.

AA / Kasım İleri - Güncel

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