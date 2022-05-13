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Son dakika haber... AB, Ukrayna'ya askeri yardımı 2 milyar avroya çıkarıyor

AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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Son dakika haber... AB, Ukrayna'ya askeri yardımı 2 milyar avroya çıkarıyor

Son dakika haberlerine göre Avrupa Birliği (AB), Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 500 milyon ilave askeri yardım yaparak toplam askeri yardım miktarını 2 milyar avroya çıkaracak.

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 500 milyon ilave askeri yardım yaparak toplam askeri yardım miktarını 2 milyar avroya çıkaracak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Almanya'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya desteği artıracaklarını bildirdi.

Borrell, "AB, Ukrayna ordusunu desteklemek için 500 milyonluk yeni bir yardım dilimi sağlayacak. Toplam yardım miktarı 2 milyar dolara çıkacak." dedi.

Ukrayna'ya verilecek 500 milyon avroluk desteğin ağır silahlar için kullanılacağını aktaran Borrell, Ukrayna'ya zırhlı araç, tank, top, mühimmat gibi askeri malzemeler sağladıklarını söyledi.

Borell, Rusya'ya ekonomik yaptırımlarla daha fazla baskı uygulayacaklarını belirterek G7 toplantısında Rusya'nın uluslararası alanda daha fazla yalnızlaştırılması, enerji ve gıda fiyatları, dezenformasyon gibi konuların görüşüleceğini kaydetti.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Avrupa Birliği, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Haberler

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