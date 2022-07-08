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Son dakika haberi | 6 AYLIK HİLAL, ANNESİYLE BİRLİKTE ŞEHİT DAYISININ KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi | 6 AYLIK HİLAL, ANNESİYLE BİRLİKTE ŞEHİT DAYISININ KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Son dakika haberler: KURBAN Bayramı arifesinde, Antalyalılar yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için mezarlıkları doldurdu.

KURBAN Bayramı arifesinde, Antalyalılar yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için mezarlıkları doldurdu. Şehit aileleri ve yakınları da Garnizon Şehitliği'ne gitti. 6 aylık Hilal Güç, 2010 yılında şehit olan dayısının kabrinin üzerine oturup annesinin dua etmesini izledi.

Kurban Bayramı arifesinde, Antalyalılar, yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için mezarlıklara akın etti. Kentteki Andızlı ve Uncalı mezarlıklarında ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Ziyaretçiler, yakınlarının kabirleri sulayıp çiçek dikti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehit aileleri ve yakınları da Uncalı Kent Mezarlığı içindeki Garnizon Şehitliği'ne gitti. Aileler, şehitlerin kabirleri başında dua okudu. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler de kabirlerin üzerine karanfil bırakıp, dua etti.

2010 yılında Diyarbakır'da şehit olan dayısı Cemal Yalın'ı annesiyle birlikte ziyarete gelen 6 aylık Hilal Güç, dayısının mezarının üzerinde zaman geçirdi. Hilal bebek, mezar taşına sırtını yaslayıp annesinin dua etmesini izledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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