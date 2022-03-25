4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamera - Haberler

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4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamera

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Küçükçekmece'de 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde pompalı tüfek bulunan 1 kişinin hedef gözeterek yerdeki kişilere ateş açtığı görülüyor.

Küçükçekmece Adliyesi otopark çıkışında 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde pompalı bir kişinin gözünü kırpmadan yerdeki kişilere ateş açtığı görülüyor. Şahsın ateş açmasıyla etraftakilerin kaçması da görüntülere yansıyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Pompalı Tüfek, Küçükçekmece, Çatışma, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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