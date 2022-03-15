Son dakika haber | 3 yıl önce cesedi bulunan kadının dini nikahlı eşi cinsel istismardan tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber | 3 yıl önce cesedi bulunan kadının dini nikahlı eşi cinsel istismardan tutuklandı

AA - Cem Genco - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Altınözü ilçesinde 5 yıl önce kaybolan ve cesedi 2019'da su kuyusunda bulunan 17 yaşındaki S.A'nın dini nikahlı eşi, cinsel istismar suçundan tutuklandı.

ALTINÖZÜ, HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde 5 yıl önce kaybolan ve cesedi 2019'da su kuyusunda bulunan 17 yaşındaki S.A'nın dini nikahlı eşi, cinsel istismar suçundan tutuklandı.

Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığının, S.A'nın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan dini nikahlı eş İ.D, "reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İ.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

Gözaltındaki 5 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bir televizyon programında gündeme gelen olayla ilgili dün, beşi S.A'nın akrabası 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Son dakika haber | 3 yıl önce cesedi bulunan kadının dini nikahlı eşi cinsel istismardan tutuklandı

Son dakika haber | 3 yıl önce cesedi bulunan kadının dini nikahlı eşi cinsel istismardan tutuklandı

Son dakika haber | 3 yıl önce cesedi bulunan kadının dini nikahlı eşi cinsel istismardan tutuklandı

AA / Cem Genco - Güncel

Altınözü, Hatay, su, Güncel, Haberler

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