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Son dakika haber: 3'üncü kattan düşen Hijran, hayatını kaybetti

Son dakika haber: 3'üncü kattan düşen Hijran, hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre KIRIKKALE'de, 3'üncü katta bulunan evlerinin penceresinden düşen yabancı uyruklu Hijran Noori (4), hayatını kaybetti.

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KIRIKKALE'de, 3'üncü katta bulunan evlerinin penceresinden düşen yabancı uyruklu Hijran Noori (4), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 596'ncı Sokak'ta meydana geldi. Evde oyun oynayan Hijran Noori, iddiaya göre, açık olan pencerenin sinekliğine yaslandı. Sinekliğin yırtılmasıyla dengesini kaybeden Hijran, apartmanın 3'üncü katından boşluğa düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hijran, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

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