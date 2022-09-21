Son dakika haber! 3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP 2 POLİSİ VURAN ŞÜPHELİNİN 17 YAŞINDAKİ ARKADAŞI: CİNAYETLERİ GÖRDÜM

BAŞAKŞEHİR ve Küçükçekmece'de 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheli Güven Güler, poliste ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullandı. Ancak şüpheliyle birlikte gözaltına alınan arkadaşı 17 yaşındaki A.Ü., verdiği ifadesinde olaylar sırasında şüphelinin yanında olduğunu, iki cinayeti gördüğünü itiraf etti. Şüpheli A.Ü. "Onunla yolda karşılaştık. Birlikte Küçükçekmece'deki eve gittik. Kapıyı arkadaşımızın babası açtı. Arkadaşımızı sorduğumuzda "Evde yok ne yapacaksınız " diye sorunca onu vurdu" dedi. A.Ü.'nın, yengesi Güllü Güler'i öldürdüğü, kuzenlerini yaraladığı olaylarda da şüphelinin yanında olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ SUSMA HAKKINI KULLANDI

Başakşehir ve Küçükçekmece'de işlediği seri cinayet ve yaralama olaylarının ardından iki polisi yaralayan ve saklandığı viyadük altında yakalanan Güven Güler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunun ardında resmi ifade vermeyi reddederek "Susma" hakkını kullandı.

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ CİNAYETLERİ GÖRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

"YENGESİNİ BİZİ İÇERİ ALMAYINCA ÖLDÜRDÜ"

"POLİSLERE KİMLİK SORUNCA ATEŞ ETTİ"

ŞÜPHELİNİN BAŞINDA MERMİ ÇEKİRDEĞİ VARMIŞ

SİLAHI BALİSTİK İNCELEMEDE

Bu arada şüpheli Güven Güler'le birlikte ele geçirilen 9 mm çapında el yapımı tabancanın başka olaylarda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Güven Güler, A.Ü. ve diğer şüphelinin yarın günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.