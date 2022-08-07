Son dakika haber: 25 YIL SONRA CİNAYETE KURBAN GİTTİKLERİ ANLAŞILDI; KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI - Haberler

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Son dakika haber: 25 YIL SONRA CİNAYETE KURBAN GİTTİKLERİ ANLAŞILDI; KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ'ta 25 yıldır kayıp olan 1'i kadın 2 kişinin cinayete kurban gittiği anlaşıldı.

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KAHRAMANMARAŞ'ta 25 yıldır kayıp olan 1'i kadın 2 kişinin cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Tek katlı bir evin bahçesine gömüldüğü belirlenen cesetleri bulmak için kazı çalışması başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 25 yıl önce haklarında kayıp başvuru yapılan 1'i kadın 2 kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceğini belirterek özel bir ekip kurdu. Özel ekip, 2 kişinin cinayete kurban gittiğini ve Dulkadiroğlu ilçesi Balcalı Mahallesi'ndeki tek katlı bir evin bahçesine gömüldüğünü belirledi. İki kişinin ismi açıklanmazken, cinayet ile ilgili 1 kadın gözaltına alındı.

Şüpheli kadın, savcı ve polisler eşliğinde tek katlı evde yer göstermesi yaptı. Polisin yardımı ile yürüyebilen kadın, daha sonra emniyete götürüldü. Şüpheli kadının gösterdiği yerde iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler Son Dakika

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