21 yaşındaki polis memuru toprağa verildi

KIRIKKALE İzmir'de tabancasının ateş alması üzerine kazara kendisini vurması neticesinde hayatını kaybeden 21 yaşındaki polis memuru Süleyman Dinçarslan, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

İzmir'de, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Süleyman Dinçarslan, arkadaşının evinde tabancasının ateş alması neticesinde kazara kendisini başından vurdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Dinçarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

21 yaşındaki Dinçarslan'ın naaşı, memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Dinçarslan, Nur Camii'nde öğlen namazına müteakiben İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, ailesi ve vatandaşlar katıldı.